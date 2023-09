Saint-Étienne : comment circuler autour du stade Geoffroy-Guichard pendant la coupe du monde de rugby ?

À partir de samedi, vous risquez fort de trouver des barrières métalliques et des sens interdits posés aux alentours du stade Geoffroy-Guichard. Comme huit autres métropoles, Saint-Étienne accueille en effet la coupe du monde de rugby , qui se tient en France du 8 septembre au 28 octobre 2023.

Quatre matchs de poule auront lieu à Saint-Étienne. La circulation sur les voies et aux abords du stade Geoffroy-Guichard est donc modifiée, particulièrement rue Paul et Pierre Guichard, où seront accueillis les visiteurs lors des matches. Pour le détail, rue par rue, les horaires, les dates et les subtilités, suivez le guide ci-dessous.

Quatre matches au stade Geoffroy-Guichard

Samedi 9 septembre : Italie - Namibie

Dimanche 17 septembre : Australie - Fidji

Vendredi 22 septembre : Argentine - Samoa

Dimanche 1er octobre : Australie - Portugal

Stationnement interdit

Le stationnement est interdit et gênant de 08h00 à 20h00, boulevard Roger Rocher, allée côté Est du P3, les 8, 16 et 21 septembre et le 1er octobre.

Le stationnement est interdit et gênant sur les voies énumérées ci-dessous (sauf véhicules autorisés et cars) :

du 08 septembre à 20h00 au 09 septembre à 23h59

du 16 septembre à 20h00 au 17 septembre à 23h59

du 21 septembre à 20h00 au 22 septembre à 23h59

et du 30 septembre à 20h00 au 01 octobre à 23h59

Circulation interdite

Dans les rues et les voies listées ci-dessous, la circulation sera interdite quatre heures avant le début des matchs et reprendra deux heures après la fin de la rencontre. Ceci est valable le 9 septembre de 9h00 à 17h00 et les 17 septembre, 22 septembre et 1er octobre de 13h45 à 21h45.

Ce dispositif pourra être "anticipé ou prolongé, à l'initiative des services de police" alerte la mairie. Les véhicules accrédités pourront circuler, ainsi que les "taxis, les bus et, sur présentation d'une autorisation : les officiels et invités, les riverains et les entreprises riveraines" précise encore la mairie.

Les rues concernées

ACIÉRIES (rue des) - Circulation interdite en fonction de l'affluence

CHOLAT (rue Charles) - Circulation interdite en fonction de l'affluence

ARSONVAL (impasse d') - Circulation interdite sauf entreprises riveraines autorisées

ARTISANAT ET DU CONCEPT (rue de l') - Sauf accrédités et secours

BALBOA (place Manuel) - Sauf entreprises riveraines autorisées

BENEVENT (esplanade) - Sauf entreprises riveraines et accès autorisés

BOREL (place Jacques) - Sauf visiteurs et police

CHOSSONNERIE (allée du Père)

CUISSARD (rue Antoine) - Sauf taxis de Saint-Étienne

ÉTIVALLIÈRE (boulevard) - De la rue Charles Cholat à la rue Jean Neyret, sauf parking BUS P3, riverains et autorisés

FERNANDEZ (avenue Manuel) - Sens unique autorisé Sud-Nord avant match, sens unique Nord-Sud après match. Sauf autorisés

GAUTHIER (allée des Frères Gauthier) - Axe rouge

GRIGNARD (rue Victor) - De la rue Necker à la rue Jean Neyret, sens Est/O

GUICHARD (rue Paul et Pierre) - Sauf sens unique Sud-Nord pour entreprises riveraines, bus et véhicules accrédités et secours

INNOVATION (rue de l')

LAUER (allée Jean)

MOLIN (place Jean)

NEYRET (rue Jean) - Du rond-point Pompidou au rond-point Grignard, sauf sens Ouest/Est

ODDE (rue Claude) - Sauf gendarmerie

POMPIDOU (boulevard Georges) - Circulation sur une voie, côte Nord-Ouest, entre les 2 ronds-points d'accès à l'autoroute A72, sens La Talaudière-Saint-Étienne

ROCHER (boulevard Roger) - parkings du P3 à P8 bis, sauf véhicules autorisés

ROCHETAILLÉE (rue Camille de)

SNELLA (rue Jean)- Sauf taxis et autorisés

TOUR (rue de la) de la rue des Bouvreuils au rond-point Andreï Khivilev - Sauf Sens Sud/Nord, sauf parking BUS P1 cote Est et sauf SDIS, Secours, riverains et autorisés

TOUR (rue de la) - du rond-point Andreï Khivilev à la rue Paul et Pierre Guichard - Sauf bus et accrédités

TOURNEFORT (rue)

VERNEY CARRON (boulevard Claude) - De la rue Cuissard à la rue Me Simone Levaillant, accès secours. Sauf parking BUS P2.

