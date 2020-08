Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs : l'aéroport de Grenoble ouvre une nouvelle ligne commerciale avec Porto

C'est un petit événement à Grenoble : une nouvelle ligne aérienne commerciale estivale a été ouverte, ce lundi 3 août, à Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs, entre Grenoble et Porto. Cette ligne gérée par la compagnie RyanAir s'inscrit dans une nouvelle stratégie, tournée cette fois vers les Isérois.

Le premier vol, depuis Grenoble et vers Porto, a eu lieu ce lundi 3 août avec 176 passagers.

L'été, ce sont plutôt les vols d'affaires ou de loisirs qui ont l'habitude de se poser sur le tarmac de l'aéroport de Grenoble, basé à Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs. Depuis le lundi 3 août, il y a désormais une nouvelle ligne commerciale grand public à destination de Porto, au Portugal, où se trouve un aéroport géré par Vinci Airport, également le gestionnaire du terminal grenoblois. Un moyen de relancer l'activité après la fermeture brutale des stations de ski avec le confinement.

C'est la première fois que l'on propose une destination au Portugal et cela faisait deux ans qu'il n'y avait pas eu de lignes commerciales en été à l'aéroport de Grenoble. - Basma Jarbouai, directrice du site.

Le grand départ a donc été donné le 3 août dernier (initialement prévu le 30 mars), à Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs. 176 passagers était au rendez-vous, principalement des familles portugaises habitant en Isère. "On a fait beaucoup de sondages sur nos réseaux sociaux pour voir quelle était la demande des Isérois, quelle était la destination où ils voulaient aller. Et on s'est rendu que le Portugal en était une" explique Basma Jarbouai, la directrice de l'aéroport.

Les billets pour Porto sont à la vente jusqu'à la fin de l'année pour deux rotations par semaine, le lundi et le vendredi. La direction travaille déjà pour ouvrir de nouvelles lignes l'été dans les années à venir.

Exister face au géant lyonnais

Pas très loin, il y a Lyon-Saint-Exupéry et ses 11 millions de voyageurs annuels, avant la crise sanitaire. Du côté de la direction, pas question de concurrencer le voisin lyonnais. Quant à lui, l'aéroport de Grenoble, c'est 300 000 voyageurs par an, notamment l'hiver avec les touristes britanniques et russes venus skier dans nos montagne. Sauf que le confinement a tout chamboulé.

Propriété du département de l'Isère, l'aéroport de Grenoble a effectué sa mission de service public pendant la crise sanitaire, avec notamment le transport de soignants, de patients atteints de la covid-19 ou de matériel médical.