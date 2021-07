Saint-Étienne : des pistes cyclables et de la végétation sur le boulevard Alexandre de Fraissinette

Depuis 2019, le boulevard Alexandre de Fraissinette est en travaux. Le chantier rentre dans sa troisième phase et doit s'achever avant fin 2024. Gaël Perdriau, maire de Saint-Etienne, et ses adjoints, comptent beaucoup sur ce projet pour améliorer la circulation.

Les objectifs du chantier du boulevard de Alexandre de Fraissinette sont multiples : embellissement du quartier, implantation d'espaces verts, création d'une piste cyclable, sécurisation de la route. Des travaux très importants au yeux de Claude Liogier, adjoint au maire de Saint-Étienne en charge de la circulation : "Ce projet nous tient très à cœur. Nous somme dessus depuis 2017. Le voir avancer efficacement est positif. C'est un projet central et annonciateur de d'autres projets utiles à la rénovation et à l'évolution de la ville".

Tout le monde est concerné"

Les rénovations du boulevard Alexandre de Fraissinette ne concernent pas que les habitants du quartier. "Nous avons pour but de maximiser la sécurité dans ce boulevard et de faciliter le passage pour les piétons, les transports en commun, les automobilistes et les cyclistes, détaille Gaël Perdriau, maire de Saint-Étienne. Tout le monde est concerné et personne ne sera défavorisé. Nos estimations montrent que même en supprimant une voie de circulation pour la piste cyclable, le trafic ne sera pas perturbé. Ce n'est pas notre but. Ce projet s'adresse à toute la ville de Saint-Etienne".

Il faut aussi penser à ce qu'on ne voit pas"

La priorité du chantier ne porte pas uniquement sur l'extérieur : un travail souterrain est également primordial, toujours selon le maire de Saint-Etienne : "Nous réalisons également des travaux en profondeur. On ne peut pas rester qu'à la surface. La ville de Saint-Etienne à d'importants soucis d'inondations. Le renforcement des réseaux souterrains est obligatoire. Il faut aussi penser à ce qu'on ne voit pas et trouver des solutions à tous les problèmes. C'est un projet conséquent qui doit être bénéfique à tous les niveaux".