Saint-Étienne : la métropole veut multiplier les zone limitées à 30 kilomètres par heure

Il va falloir rouler moins vite à Saint-Étienne. La métropole entame son plan pour développer les zones 30, comprenez les zones où la circulation est limitée à 30 km/h et non 50 km/h. Objectif affiché : multiplier par trois les kilomètres déjà ralentis avant mars 2024. En clair, passez de 17 km à 50 km et faire des zones 30 dans les 16 "portes" du centre-ville ; les endroits qui sont à la limite du centre.

La rue Buisson, au nord de la Place Jacquard est la première a avoir été inaugurée ce lundi 2 octobre. Le maire et président de la métropole Gaël Perdriau en a profité pour s'exprimer : "C*'est avant tout pour des raisons de sécurité routière. Quand un véhicule roule à 30 km/h, les chances de survie de la personne qui a été touchée en cas d'accident sont 70 % supérieures à lorsque la vitesse est à 50 km/h",* affirme le président.

Moitiée moins de pollution atmosphérique

D'autres éléments ont également été pris en compte depuis le début des rues de test en 2015 : "On cherche aussi à diminuer la pollution sonore et la pollution atmosphérique. Depuis dix ans, nous observons une baisse de plus de 55 % de la pollution atmosphérique en centre ville, ce qui est un très bon résultat mais que nous souhaitons accentuer", conclut l'élu.

Les habitants eux sont partagés. Lionel est convaincu : "C'est plus rassurant pour les piétons et les personnes âgées par exemple". De même pour Zidanie : "Parfois les gens roulent à fond et on croise les doigts pour qu'il ne se passe rien. Là je pense que ça va limiter les accidents". Pour Alain l'idée est bonne oui, mais encore faut-il la faire respecter : "Vers chez moi il y a une zone 30 avec des écoles, il y en a qui arrivent à passer à 60 70 km/h. C'est lamentable !", souffle le retraité.

600.000 euros de budget

La métropole a prévu "un temps d'acclimatation" aux nouvelles règles avant de sanctionner ceux qui rouleront trop vite. La rue Buisson est la première d'une longue liste à passer en zone 30. Objectif donc moins d'accidents, moins de pollution, mais aussi plus de fluidité, avec par exemple, la suppression de feux tricolores sur 12 carrefours.

Le budget total, c'est 600.000 €. Richard Vanelle est responsable territorial à Saint-Etienne Métropole : "On a mis des panneaux lumineux solaires d'entrée d'agglomération, des panneaux classiques aussi. On a des plateaux surélevés avec des passages piétons, tout un tas de marquages au sol supplémentaires dans la zone 3", détaille le responsable.

Les rues concernées en détail

Porte 1 : rue du 11 novembre,

Porte 2 : rue Jules Simon,

Porte 3 : rue Emile Reymond,

Porte 4 : rue Augustin Dupré,

Porte 5 : rue Aristide Briand et de la Paix,

Porte 6 : rue Buisson (travaux terminés),

Porte 7 : Rue Etienne Boisson,

Porte 8 : rue Charles de Gaulle,

Porte 9 : rue Rouget de Lisle,

Porte 10 : boulevard Jules Janin,

Porte 11 : rue Pierre Bayle,

Porte 12 : rue Gris de Lin,

Porte 13 : cours Hippolyte Sauzéa,

Porte 14 : rue Etienne Mimard,

Porte 15 : Place Villeboeuf,

Porte 16 : rue Pierre Termier (fin des travaux prévus autour du 9 octobre).

Trois rues seront en travaux en octobre : rue Rouget de Lisle, rue Gris de Lin et boulevard Jules Janin.