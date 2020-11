Saint-Étienne : la troisième ligne de tramway fête son premier anniversaire

La troisième ligne de tram de Saint-Étienne a un an. Elle a été inaugurée le 16 novembre 2019 et permet de relier la gare Châteaucreux au nord de la ville (Terrasse et Hopital Nord) via un nouveau tronçon de 4,3 km.

Difficile de faire un bilan de cette première année d'exploitation, car avec l'épidémie de coronavirus et les confinements, il y a évidemment eu moins de voyageurs qu'attendu, comme sur l'ensemble du réseau STAS d'ailleurs.

J'ai du mal à me souvenir comment c'était avant - une conductrice

Ce qui est sûr, c'est que cette ligne a considérablement changé le visage de plusieurs secteurs de la ville, le quartier du Soleil mais aussi les abords du Technopôle et de la gare Châteaucreux. Annie Martinez, employée de la STAS depuis 40 ans, n'en croit toujours pas ses yeux quand elle conduit les trams sur la troisième ligne. "La ligne est aérée, le Zénith je trouve que ça l'embellit, et le stade je le vois pas pareil... c'est arboré, c'est joli, c'est agréable", commente cette conductrice de tramway.

"En plus les maisons ont été démolies, les immeubles sont neufs... je vous assure, des fois je suis obligée de réfléchir et même en réfléchissant, je ne me rappelle plus comment c'était avant", confie Annie.