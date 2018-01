Saint-Étienne, France

Les 22 horodateurs du Cret de Roch ont été vandalisés à Saint-Étienne. Les fentes prévues pour l'introduction des pièces ou des cartes bleues ont été remplies de mousse polyuréthane expansive. Ce produit qui gonfle et qui durcit utilisé pour boucher des trous. Les horodateurs sont inutilisables. La Ville de Saint-Etienne a porté plainte et espère une remise en service des horodateurs le plus rapidement possible.

Dans ce quartier du Crêt de Roch la contestation contre le nouveau plan de stationnement est vive : ici de nombreuses places gratuites sont devenues payantes depuis le 1er janvier dernier. Une pétition a été lancée par des habitants du quartier pour dénoncer cette nouvelle organisation.