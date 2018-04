Saint-Étienne, France

Les trains seront rares ce lundi à la gare Châteaucreux de Saint-Etienne à cause de la grève des cheminots, les trams seront eux inexistants. Dans le cadre des travaux de la troisième ligne de tramway, les lignes T2 et T3 sont coupées pendant deux semaines à partir de ce lundi 9 avril et jusqu'au dimanche 22 avril inclus.

Des bus pour aller à Châteaucreux

Des navettes sont mises en place par la STAS à partir de ce lundi et pendant toute la durée d'interruption du trafic. Des bus de remplacement assureront une liaison régulière entre la gare de Châteaucreux et la place du Peuple, des bus toutes les six minutes entre 7h et 19 heures.

►► Les horaires des bus entre la place du Peuple et Châteaucreux

Ces navettes permettront aux voyageurs de rejoindre la ligne T1 du tramway, celle reliant l'Hôpital Nord à Solaure.

Un quai provisoire va être mis en place à Châteaucreux pour organiser l'aiguillage de l'extension de la troisième ligne.