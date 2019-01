Saint-Etienne : les tarifs du tram changent en ce premier jour de l'année

Saint-Étienne, France

Nouvelle année et nouveaux tarifs ! Les tarifs de la STAS changent en ce 1er janvier 2018. La hausse est de 0,90 % dans les transports urbains et scolaires en 2019.

Une hausse de 0,90 %

Les tarifs sont les mêmes pour les titres occasionnels (1 voyage, 10 voyages, 1 voyage CMU) mais il changent pour les abonnements. Par exemple l’abonnement annuel augmente de 8 € et passe de 434 à 442€. L’abonnement mensuel pour les élèves, étudiants et apprentis de moins de 26 ans augmente de 50 centimes et l’abonnement mensuel Senior de 6 €.

Les tarifs des transports scolaires sont « ajustés ». Le tarif 1 pour l’année scolaire 2019/2020 passe de 120 à 125 €.

Une augmentation logique pour Pierre Berger, adjoint au transports à Saint-Etienne Métropole.

"On finance les améliorations des transports aussi bien au niveau des trams que des bus. On a développé la wifi et les caméras. Le tram augmentent de manière légère et proportionnée."