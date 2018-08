À partir de ce lundi 13 août, il n'y a plus de TER entre Saint-Etienne et Lyon. Des travaux de rénovation de la ligne empêchent la circulation des trains cette semaine. Des bus de substitution sont mis en place pour relier les deux villes. Mais ils ne font pas l'unanimité parmi les usagers.

La semaine du lundi 13 août au dimanche 19 août risque d'être un peu plus compliquée pour les usagers de la ligne de train Saint-Etienne - Lyon. Aucun train ne circule en raison de travaux de rénovation, notamment sur le secteur de Terrenoire et Givors. La SNCF a mis en place des bus en remplacement des trains, mais les usagers ne sont pas certains de les utiliser.

Même si les horaires des bus ont été publiés il y a quelques jours, certains usagers ont décidé de faire autrement. En gare de Saint-Etienne Châteaucreux, Virginie a choisi un autre moyen de transport : "Il faut s'adapter, comme à chaque fois. Cette fois-ci, _il est hors de question que je fasse une heure le matin et une heure le soir dans un bus_, pas forcément climatisé je suppose, et puis tous entassés. Même si c'est la semaine du 15 août, il va y avoir du monde quand même." Cette passagère régulière de la ligne va faire les trajets en voiture toute la semaine.

Un moyen de transport que recommande aussi l'association de défense des usagers de la ligne Lyon - Saint-Etienne (ADULST). "Quand on prend un bus SNCF, c'est un peu comme les trains, on sait quand on part mais on sait jamais quand on arrive. _J'invite les usagers à faire de la solidarité entre eux_. On sort d'une période de grève, le covoiturage a super bien marché, il faut continuer sur cette lancée-là pour envoyer un signal à la SNCF en disant que l'usager est certes client mais n'est pas non plus une vache à lait", défend Matthieu Gouttefangeas, le porte-parole de l'association. Pour lui, la question est de savoir comment les bus vont être coordonnés toute la semaine, et si les chauffeurs vont respecter les arrêts habituels de la ligne de train.

Des travaux trop récurrents sur la ligne

L'association ADULST s'interroge aussi sur les travaux. Pour Matthieu Gouttefangeas, ces travaux sont nécessaires puisque certains matériels datent du 19e siècle. La question est surtout celle de la récurrence des travaux sur la ligne entre Saint-Etienne et Lyon, de leur suivi et de la coordination des chantiers "Deux chantiers en même temps, ça fait beaucoup trop", détaille-t-il.

Le pont "saut-de-mouton" qui va être rénové à proximité de Givors. © Radio France - Yves Renaud

Dans les deux chantiers, il y a celui du changement d'un viaduc métallique, proche de la gare de Givors. C'est un pont nommé "saut-de-mouton", parce qu'il permet à deux lignes différentes de passer l'une par dessus l'autre. "Dans les faits, c'est une opération compliquée, on va travailler sur différents éléments ferroviaires, la voie ferroviaire, le fil de contact au dessus des voies ferrées et la partie génie civile qui est très importante."explique Thomas Laurenço, directeur d'opération chez SNCF réseau. L'idée, c'est d'optimiser la sécurité et améliorer la circulation.

Les travaux doivent se terminer dimanche 19 août. Pour l'association de défense des usagers de la ligne Saint-Etienne Lyon, il reste une dernière interrogation : "Est-ce que la SNCF va respecter les délais ?"

