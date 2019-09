Saint-Etienne : les voies ferrées désaffectées deviendront-elles des pistes cyclables ?

Transformer 125 kilomètres de voies ferrées désaffectés de la métropole stéphanoise en pistes cyclables est l'idée phare du projet d'Ocivélo, une association qui oeuvre au développement du vélo dans cette zone. La ville et la métropole ont voté ce projet en juin et l'étudient actuellement.

Saint-Étienne, France

Actuellement, 1 % des déplacements dans la métropole se font à vélo. Ocivélo, association de développement du vélo dans la métropole de Saint-Etienne, a établit une cartographie de pistes cyclables qui permettrait d'atteindre les 3%. Lyon est à 6%, Grenoble, 13%.

La principale solution serait de réaménager 125 km de voies ferrées désaffectées, "c'est un atout de notre territoire et de notre passé industriel, précise Florent Missemer, président d'Ocivélo. Le réseau ferré libre est très étendu de Firminy, Andrézieu à Saint-Chamond."

La carte du réseau des voies vertes, les voies ferrées qui seraient réaménagées, imaginées par Ocivélo - Ocivélo

La ville et la métropole ont voté un un plan vélo pour un coût de 41 millions d'euros. Le projet d'Ocivélo est donc actuellement étudié pour être mis en place d'ici 2029. Un comité de pilotage et un chef de projet devraient chapeauter sa mise en place.

Sécuriser les cyclistes

"Il n'y a que des morceaux de pistes cyclables dans la métropole. A un moment donné, on doit monter soit sur les trottoirs soit aller sur la route ou rouler en sens interdit. C'est dangereux et cela augmente le risque de rentrer en collision avec une voiture", déplore Said 41 ans, il va tous les jours au travail à vélo à Saint-Etienne.

D'après Florent Missemer, ce ressenti est général. "L’intérêt du projet est de permettre aux cyclistes de circuler sur des voies vertes, des parcs à l'abri de la circulation automobile."