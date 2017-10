Saint-Étienne - Lyon : comment utiliser l'argent de l'A45 pour rénover la ligne de train ?

Imaginons : le budget de 400 millions d'euros prévu par la Région, le département de la Loire et Saint-Étienne métropole pour l'A45 reversé dans une rénovation de l'A45... Ce n'est pas si simple.

Plus de 10 000 voyageurs par jour ! Saint-Étienne - Lyon en TER, c'est la ligne la plus fréquentée de France hors région parisienne. Et ce n'est pas un secret : elle est saturée, les trains sont pleins à craquer en heures de pointe. Pour l'A 45, la région, le département de la Loire et Saint-Étienne métropole ont dégagé 400 millions d'euros. Alors imaginons que l'A 45 soit abandonnée et que ces 400 millions aillent dans la rénovation de la ligne de chemin de fer...

Avec des gares et des trains en plus "on approcherait d'une sorte de RER"

Pour Bernard Girard, le président de la coordination "Se déplacer autrement en région lyonnaise", il faudrait ajouter des gares intermédiaires sur l'ensemble de la ligne : "dans le secteur l'Horme, Rive de Gier, Lorette, il y a à peu près 50 ou 60 000 habitants qui vivent à proximité de la voie ferrée, dans une ville comme Saint-Chamond, si à droite et à gauche de la gare actuelle, on en crée deux autres, on pourrait offrir un service ferroviaire supplémentaire."

Ces nouvelles gares, combinées avec quelques trains supplémentaires et on aurait selon lui un meilleur trafic : "si on arrivait aux heures de pointe à mettre un train tous les 1/4 d'heure, s’arrêtant dans ces quelques gares de plus, on approcherait d'une sorte de RER".

Sauf que pour construire de telles structures, il faut de la place, et la ligne de chemin de fer est à l'étroit dans la vallée du Gier. Pour Emmanuel Moreau, spécialiste ferroviaire de France bleu, tout ce qui est possible a déjà été fait pour améliorer la ligne : "la seule chose, ce serait d'essayer de jouer sur la signalisation pour faire passer un peu plus de trains, cela ne ferait pas une amélioration énorme et de toute façon, cela va coûter très cher. Si on essaye de faire des trains plus longs, cela veut dire aussi allonger les quais, et dans certaines gares cela serait très compliqué."

Les usagers veulent plus d'anticipation...

De leur côté, les usagers constatent que la ligne n'est pas fiable, les trains retardés ou supprimés à la dernière minute. Émeline est une habituée, elle est plutôt fataliste : "c'est la saturation, dès qu'il y a le moindre pépin, ça bloque tout !"

Aux heures de pointe, il y a effectivement ce souci : ce n'est pas évident de trouver une place assise. Léa ne comprend pas pourquoi : "j'imagine que c'est possible d’évaluer à peu près le nombre de personnes qui prennent le train et puis anticiper quoi, se dire que sur telle heure, il faudrait que ce soit un train avec une grande capacité.

...ou un véritable TGV !

Sauf qu'il y a déjà des trains à 2 étages qui circulent. Et il est difficile d'imaginer des trains avec 2 ou 3 voitures de plus : il faudrait faire des travaux pour adapter les quais dans toutes les gares du tracé, mais il n'y a pas la place partout. Rémy lui, utilise la ligne presque tous les jours pour aller travailler, il a son idée : "j'avais vu un projet avec un TGV, Saint-Étienne Lyon, le trajet en 15 minutes, ce serait intéressant."

Encore une fois, il est difficile pour des questions d'espace : la ligne serpente dans la vallée du Gier, bloquée entre la rivière et les falaises. En plus, il y a beaucoup d'habitations proches des voies. Alors pour aménager une voie TGV plus large, il faut imaginer des tunnels et des ponts, de gros ouvrages qui coûteraient très cher et aussi envisager des expropriations.