Saint-Étienne Métropole : le succès aux rendez-vous pour les nouveaux Vélivert

On en voit rarement sur les bornes, preuve que les nouveaux Vélivert sont très prisés. La deuxième génération des vélos en location en libre service de Saint-Étienne Métropole est en service depuis le 1er juin 2023 , et le premier bilan est enthousiasmant du point de vue de la collectivité : 800 utilisateurs par jour en moyenne, plus de 40.000 trajets effectués. C'est un démarrage au-delà des attentes selon Benoit Yameundjeu le directeur général du fournisseur des Vélivert, l'entreprise Fifteen, basée à Oullins (Rhône).

France Bleu Saint-Étienne Loire : Est-ce un bon lancement pour les nouveaux Vélivert ?

Benoit Yameundjeu : Oui, c'est un très bon lancement. On a été très agréablement surpris par la montée des usages et par le fait que très rapidement, le système soit adopté par tout le monde sur Vélivert.

Est-ce plus rapide que vos prévisions ?

C'est plus rapide que nos prévisions, les usagers ont été à peu près triplés par rapport à l'ancien système, et dès le départ, dès les premiers jours, alors que c'est quelque chose qu'on voit d'habitude s'étaler sur plusieurs semaines. Et là, c'est vrai qu'en quelques jours, le système a tout de suite été adopté.

Avez-vous eu des retombées identiques sur d'autres marchés ?

On avait à peu près 700 trajets par jour sur l'ancien système; on en a plus de 2000 aujourd'hui sur les jours de pic. Et c'est un niveau qu'on atteint, je dirais au bout d'un ou deux mois d'habitude. Et là, c'était au bout d'un ou deux jours, donc c'était assez surprenant.

Pourquoi toute la flotte des nouveaux Vélivert n'est-elle pas encore déployée ?

On a aujourd'hui besoin de raccorder toutes les stations. Les stations sont des stations chargeantes, tous les Vélivert sont des vélos électriques et donc il y a besoin de raccorder l'intégralité des stations. Et ça, ça se fait progressivement avec les équipes d'Enedis, et disons qu'on n'a pas complètement anticipé cette montée très importante des usages et donc on doit injecter les vélos au fur et à mesure du raccordement des stations.

D'ici quand la vingtaine de stations encore attendue sera-t-elle déployée ?

Ce sera fait dans les prochaines semaines. Aujourd'hui, la quasi intégralité des stations sont installées, c'est juste qu'une bonne partie d'entre elles ne chargent pas. Aujourd'hui, on a toutes les semaines une bonne dizaine de stations qui sont connectées donc dans les prochaines semaines, le système sera connecté.

Bientôt un correctif pour l'alarme sonore

Quels sont les retours des utilisateurs ? Les vélos se rechargent-ils bien ?

Ils sont satisfaits, les usages le montrent. On le voit dans les notations qu'on a sur l'application en AppStore qui est déjà à 4,7 ou 4,8/5, donc il y a un bon niveau de satisfaction. Aujourd'hui, il y a une disponibilité qui n'est pas encore au niveau des usages parce que justement le système a été très bien dimensionné par la métropole pour répondre à ces usages là, mais une fois que tous les vélos sont déployés. Donc le fait qu'aujourd'hui tout ne soit pas déployé, il y a du coup une disponibilité qui est inférieure à ce qu'on pourrait attendre. Il y a des vélos qui sont pas autant chargés que ce qu'on pourrait attendre, même si aujourd'hui, globalement, toutes les stations sont fournies. Mais il peut y avoir des certains moments de la journée, des petits manques de vélos.

Pourquoi avoir mis un système d'alarme sonore sur les vélos en cas de faible charge ou de vol ? On entend beaucoup ces alarmes, notamment le soir à Saint-Étienne...

C'est un des systèmes de sécurisation du vélo, le fait d'avoir une alarme lorsque l'utilisateur n'est pas autorisé à utiliser le vélo. Aujourd'hui, il y a des vélos qui sont pris et qui sont utilisés sans autorisation. On a juste un petit correctif software qui va être fait en début de semaine prochaine qui bloquera le vélo et qui empêchera les gens de rouler dessus avec l'alarme. Donc on entendra cette alarme beaucoup moins.

Quelle durée de vie ont ces vélos que vous fournissez à Saint-Étienne Métropole ?

Ce sont des vélos qui sont entretenus, réparés. Si on parle de la durée de vie d'un vélo, de la durée de vie de son cadre, ce sont des vélos qui sont faits pour durer très, très longtemps, aujourd'hui entre cinq et dix ans. Mais ils ont une durée de vie qui est la même que celle des générations précédentes. Les Vélivert précédents, les mécaniques sont restés dix ans sur le terrain. Ce sera probablement la même chose.