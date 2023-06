Saint-Étienne Métropole : les nouveaux Vélivert électriques sont mis en service dans 21 communes ce jeudi

Leur silhouette noire avec les autocollants verts vont se faire remarquer dans les rues. Un millier de nouveaux Vélivert sont mis en service ce jeudi 1er juin 2023 dans la métropole de Saint-Etienne (SEM). Contrairement au précédent service, ce sont maintenant 21 communes de Saint-Etienne Métropole qui sont concernées.

En tout, 105 stations seront en fonctionnement d'ici le début de l'été, ainsi que trois stations saisonnières. En 2014, il avait été décidé de limiter le service à la seule ville de Saint-Etienne. Mais le choix de vélos à assistance électrique change la donne.

"Nous avions décidé d'arrêter le système en 2014 car à Saint-Chamond, nous n'avions que sept abonnés, dont quatre de la même famille, se souvient Hervé Reynaud, le maire de Saint-Chamond. Avec les côtes et les reliefs, c'est compliqué pour le grand public d'utiliser le vélo alors avec l'assistance électrique, nous pouvons mettre en place ce déploiement large dans la vallée du Gier et les alentours."

Mode d'emploi

Le nouveau modèle de vélo promet d'être léger et maniable, l'accélération à l'aide du moteur électrique se fait progressivement. Pour retirer un Vélivert, il suffit de scanner un QR code avec l'application dédiée sur smartphone. Ou bien d'apposer sa carte OùRA sur le cadre du vélo.

Il existe plusieurs formules de prix : un trajet d'une demi-heure coûte 50 centimes, une journée coûte 2 euros, 3 euros pour le week-end. Un abonnement de 30 euros par an est proposé (10 euros pour les abonnés annuels STAS).

Le vice-président de la métropole de Saint-Etienne en charge des mobilités, Luc François, indique comment déposer un Vélivert sur sa borne de chargement. © Radio France - Theo Boscher

Les anciennes stations sont remplacées par une ou deux bornes, auxquelles il faut fixer les Vélivert. Ces bornes servent aussi à recharger les vélos, qui ont une autonomie de 60 à 100 km et sont presque pleinement rechargés en deux heures.

Pour signaler les vélos défectueux, des arceaux spéciaux sont installés à côté des bornes. En branchant le vélo dessus, les équipes de Vélivert pourront intervenir pour le réparer. Douze agents de SEM sont mobilisés pour le réassort et la maintenance du service.

Plus d'équipements autour ?

Ce nouveau service représente un coût de 5 millions d'euros pour SEM, qui a reçu 800 000 euros de subvention de l'Etat. Mais il doit aussi s'accompagner de la création de pistes sécurisées . "Quand on voit la circulation déjà dense, ajouter des vélos à cela me paraît compliqué sans pistes cyclables, surtout quand on a des enfants", constate Isabelle, une commerciale qui vient régulièrement à Saint-Chamond.

En faisant le choix de l'électrique, il y avait la volonté de s'adapter aux nouveaux usages du vélo qui se sont révélés depuis la crise du Covid. Océane, qui travaille dans un agence d'intérim couramiaude, les voit d'un bon œil : "Ca permettra aux personnes qui habitent Saint-Chamond d'aller travailler à L'Horme ou la Grand-Croix avec des déplacements facilités grâce à l'électrique." Cela entre en résonnance aussi avec les politiques des autres collectivités pour développer le vélo électrique .

Les anciens Vélivert seront démontés et recyclés.

Les communes concernées par le déploiement de Vélivert électriques : Andrézieux-Bouthéon, Firminy, Fraisses, La Fouillouse, La Grand-Croix, La Talaudière, La Ricamarie, Le Chambon-Feugerolles, L'Etrat, L'Horme, Lorette, Rive-de-Gier, Roche-la-Molière, Saint-Chamond, Saint-Étienne, Saint-Genest-Lerpt, Saint-Jean-Bonnefonds, Saint Priest-en-Jarez, Sorbiers, Unieux, Villars.