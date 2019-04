Saint-Étienne Métropole veut garder son aéroport

Saint-Étienne, France

Le comité syndical qui se réunissait hier à la chambre de commerce a pris l'option de conserver l'aéroport d'Andrézieux-Bouthéon plutôt que de le fermer. Une option qui va obliger les dirigeants à trouver des solutions économiques viables et à relancer une activité minimale pour réussir ce pari

La première action remonte d'ailleurs à quelques mois et la suppression des lignes low-cost qui alourdissaient la charge financière de l'aéroport. Le président de Saint Etienne Métropole, Gaël Perdriau, veut donc aller plus loin et conforter le structure, il a propose plusieurs pistes.

Trouver un bon rythme Economique pour cet aéroport Copier

Un aéroport utile a toute l’agglomération de Saint-Étienne © Radio France - Yves Renaud

Autre source d'économie , la gestion de l'aéroport serait assurée en régie directe par Saint Etienne Métropole,

Autre source de profit indirect. Utiliser les terrains qui entourent l'aéroport pour des activités économiques, qui pourraient même aller jusqu’à l'accueil d'un trafic de fret aérien et des atterrissage de nuit. Une option que redoutent malgré tout les communes qui bordent directement l'aéroport .

Un oui mais des communes riveraines de l'aéroport Copier

Le comité syndical espère bien trouver les premiers éléments de solution avant la fin de cette année.