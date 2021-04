Saint-Étienne : mouvement de grève à la Stas ce lundi après plusieurs agressions

"On ne veut pas attendre de voir l'un d'entre nous à l'hôpital après une agression très violente pour dire qu'il faut faire quelque chose, c'est maintenant qu'il faut prendre des mesures", insiste Vincent Delorme, conducteur à la Stas depuis quatorze ans et représentant CGT.

Usagers et agents appelés à se rassembler

Le syndicat a lancé un appel à la grève pour ce lundi 26 avril après quatre agressions sur le réseau depuis le début du mois.

La plus récente remonte à mercredi dernier sur la ligne 13 : un voyageur a mordu le crâne d'un contrôleur qui venait de le repérer cherchant à oblitérer son ticket au dernier moment.

Les autres organisations rejoignent le mouvement et toutes appellent à un rassemblement des agents et des usagers de 10 heures à midi devant le siège de la Stas, à Saint-Priest-en-Jarez. Près d'un tiers des conducteurs sont annoncés grévistes et les trois quarts des contrôleurs manqueront aussi à l'appel, sachant qu'une partie sont en arrêt maladie après les agressions survenues ces dernières semaines.

À chaque agression, on alerte mais rien ne se passe

C'est dire l'inquiétude et le ras-le-bol des agents. "On a l'impression d'alerter notre direction et Saint-Étienne Métropole mais que ce n'est pas entendu, constate Vincent Delorme. Après une agression, on fait une cellule de crise, c'est une bonne chose d'analyser les faits. Mais derrière, rien ne se passe. (...) Au contraire, ces derniers mois, les effectifs se réduisent parmi les médiateurs comme au service prévention. Et au sein de l'équipe de maîtrise terrain, des départs à la retraite ne sont pas remplacés".

Ces agents de maîtrise sont en lien avec le poste de commandement et interviennent par exemple si une voiture gêne le passage d'un bus, si une personne est ivre à bord d'un tram... Autant de situations pouvant générer des tensions sur un réseau qui s'est beaucoup étendu vers la plaine du Forez tout comme dans le centre stéphanois avec le prolongement de la troisième ligne de tram.

De son côté la Stas annonce que les horaires appliqués lors des vacances scolaires sont prolongés jusqu'à ce lundi 26 avril au soir.