Saint-Étienne : mouvement de grève à la STAS ce vendredi, la circulation des bus perturbée

Saint-Étienne, France

Des agents de la STAS sont en grève ce vendredi, à l'appel de la CGT. Le syndicat veut dénoncer trois agression d'agents en quinze jours sur la même ligne (M6 et son équivalent de nuit, S6). Deux conducteurs et une contrôleuse sont concernés. "Trois agressions en quinze jours sur la même ligne, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça", commente Vincent Delorme, conducteur et délégué CGT à la STAS. Le syndicat souhaite que la direction de la STAS "ne minimise pas la situation".

Remettre des policiers dans les bus de nuit

L'autre demande de la CGT, c'est de renforcer la sécurité des agents, au minimum pour les services de nuit. "Depuis quelques mois lors des contrôles, nos agents étaient accompagnés par la police sur les services de nuit... mais il y a de moins en moins souvent les services de police ces derniers temps", constate Vincent Delorme. La revendication de la CGT est simple : le retour des policiers, ou dans le cas contraire, l'affectation des contrôleurs de nuit à d'autres missions.

Aucune ligne de soirée ce vendredi, moins de bus en journée

Conséquence de ce mouvement de grève, la STAS annonce des perturbations sur son réseau de bus vendredi. À part sur les lignes M2 et M5 qui ne sont pas touchées par la grève, il va falloir attendre plus longtemps aux arrêts. Ou trouver une alternative. Le service n'est pas assuré du tout sur les lignes S, celles de soirée. Aucun bus non plus sur les lignes 21 et 24. Ni sur les lignes 41, 42, 43, 44 et 45.

Sur le reste du réseau, les bus circulent, mais certains arrêts sont supprimés, et la fréquence est réduite. L'attente peut aller jusqu'à 18 minutes par exemple en heure creuse sur la ligne M4 entre Bellevue et Chateaucreux. Jusqu'à 50 minutes pour la ligne 40 entre l'hôpital nord et la gare d'Andrézieux. Et pour la desserte du Gier, seule la ligne 40 est maintenue. Avec un bus toutes les 30 minutes entre 7 heures et 19 heures.

Les tramways doivent circuler normalement.

Les prévisions de circulations détaillées sont disponibles ici.