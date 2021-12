Saint-Étienne : mouvement de grève sur le réseau STAS, trafic très perturbé jusqu'au 4 décembre

Le trafic est très perturbé sur le réseau de la STAS ce vendredi et ce samedi, en raison d'un mouvement de grève des conducteurs. A l'appel d'une intersyndicale, ils réclament une revalorisation de leurs salaires.

Grève des conducteurs de la STAS à Saint-Etienne ce vendredi et ce samedi, à l'appel d'une intersyndicale.

"Gros coup de pression sur la direction"

Alors que les négociations, en particulier sur les revalorisations salariales, ont commencé entre la direction et les syndicats de la STAS, ces derniers ont décidé de ne pas attendre la fin des discussions pour se faire entendre. "Ce que nous propose pour le moment la direction n'est pas suffisant ! On nous propose 1,45% d'augmentation alors que l'inflation est à 2,8 pour le mois de novembre, notre pouvoir d'achat ne peut pas suivre !" lance l'un des porte-paroles de l'intersyndicale. Ce vendredi, 42% des salariés étaient en grève selon les syndicats. Un chiffre qui va encore augmenter, ce samedi il y aura 71% de grévistes. "On veut mettre un gros coup de pression sur la direction!". Ils n'ont pas choisi leur jour par hasard car ce samedi la STAS fête les 140 ans du tramway à Saint-Étienne. Une fête qui en cache une autre puisque ce sera aussi la Sainte-Barbe ce samedi 4 décembre.

Les perturbations sur le réseau STAS ce samedi 4 décembre