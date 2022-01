Saint-Etienne : polémique après la suspension des travaux d'une piste cyclable à l'entrée de la ville

Les travaux sont à l'arrêt pour une nouvelle piste cyclable à Saint-Etienne, rue Bergson. C'est l'un des axes d'entrée dans la ville les plus empruntés par les automobilistes et le Plan Vélo Métropolitain doit l'ouvrir aux cyclistes.

Les travaux avaient débuté mais devant les critiques des riverains agacés par les embouteillages, la ville de Saint-Etienne a décidé de mettre le chantier sur pause, le temps, affirme-t-elle, de faire réaliser une étude de flux sur le secteur, pour mesurer précisément la circulation et juger de l'intérêt de poursuivre les travaux.

Une décision qui tend de nouveau les relations entre la ville et les usagers stéphanois du vélo. Pourtant, la ville de Saint-Etienne l'assure : le projet de piste cyclable sur l'axe principal au nord de la ville n'est pas abandonné. "Le projet est suspendu, dans l'immédiat. Je reconnais qu'on aurait du faire quelque chose avant, en l'occurrence une étude de flux. C'est ce que l'on a décidé de faire" explique Claude Liogier, l'adjoint au maire en charge des mobilités. En attendant, le chantier est au point mort et la mairie renvoie les cyclistes vers la rue Leponce, parallèle à la rue Bergson. Problème : elle ne fait que 500 mètres dont la moitié cyclable et on est loin des quasiment 4 kilomètres de la rue Bergson.

"Il faut une stratégie et du courage politique"

Pour Florent Missemer, de l'association Ocivélo qui dialogue avec la ville sur ces projets cyclables, cette décision est le symbole que le vélo n'est pas la priorité de la commune : "Pour l'instant on voit des initiatives qui sont dispersées mais on n'a pas de volonté forte sur l'axe structurant nord-sud, sur la grand-rue et Bergson. Il faut annoncer une stratégie et la mettre en œuvre avec un courage politique et une organisation technique qui permettent de résoudre les difficultés".

L'association Ocivélo craint que l'étude de flux sur le secteur Bergson prenne des mois, voire des années. La ville assure, quant à elle, qu'elle ne prendra que quelques jours, sans doute au mois de mars, et qu'une décision sur la poursuite des travaux sera prise dans la foulée.