Saint-Étienne : trois jours de grève à la STAS, le trafic perturbé sur les trams et les bus de la Métropole

Le trafic des tramways et des bus de la Métropole de Saint-Étienne sera perturbé ce week-end, à compter du samedi 12 novembre, et jusqu'à lundi. En cause, un appel à la grève lancé par la CFDT, qui dénonce une « dégradation des conditions de travail, tant à la conduite qu'au service technique. »

La CFDT dénonce l'épuisement croissant des agents

Frédéric Gagnaire est délégué CFDT à la STAS. Il met en cause l'accroissement de la pression mise sur les conducteurs de trams et de bus notamment : « Pour aller d'un point A à un point B on vous donne trente minutes, alors qu'il en faudrait 35, ce qui fait que les conducteurs sont obligés de forcer leur conduite, ce qui veut dire qu'on a tendance un petit peu à négliger la partie service commercial, pouvoir attendre des gens ou fermer les portes correctement, ce qui augmente le stress, la fatigue et le surmenage. Ca découle sur des arrêts maladie, les agents sont totalement lessivés. »

Selon le responsable syndical, le désaccord est total avec la direction, et remonte à déjà plusieurs mois, avant même la signature de la nouvelle délégation de service public (DSP) avec Transdev en juillet 2022. Il pointe l'épuisement croissant des conducteurs « Nous on dit à la direction qu'on a besoin de plus de temps pour pouvoir tenir correctement les temps. On arrive à un moment où on dit qu'il faut arrêter de courir, et il faut que les gens aient suffisamment de temps pour effectuer les trajets correctement, parce que les incidences qu'il y a derrière, c'est qu'en roulant avec du retard quand on arrive pas à tenir les temps, on a des agents qui ont très peu de battement au terminus, ce qui fait qu'ils ont l'impression de courir toute la journée sans pouvoir souffler correctement. » La CFDT demande en outre une revalorisation des salaires des techniciens qui entretiennent les engins.

La direction de la STAS nous explique qu'un « calendrier de négociation a été établi avec les partenaires sociaux. Des réunions vont démarrer dès la semaine prochaine. Nous regrettons que l'appel à la grève soit fait par anticipation de ces réunions. »

Trafic modifié jusqu'au lundi 14 novembre inclus

En conséquence de cet appel à la grève, le trafic sera perturbé sur le réseau STAS pendant trois jours.