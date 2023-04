Ramassage scolaire à vélo à Saint-Georges-d'Orques

"L'idée, c'est que les enfants fassent du vélo et apprennent les dangers de la route pour qu'après, ils aillent au collège tout seul" Medhi Khouda porte ce projet depuis plusieurs mois maintenant et c'est lui qui, chaque matin, récupère le OuiCycle au garage à 7h30 pétantes. Le OuiCycle, c'est une sorte de Rosalie homologuée pour la route, couleur jaune et noire. Deux places devant pour les adultes et onze places derrière pour les enfants avec ceintures de sécurité.

Que les enfants aillent à l'école à vélo

C'est Medhi qui a eu cette idée. Il l'a soumise au concours Jeparticipe.herault.fr sans le remporter. Il se tourne alors vers le maire Jean-François Audrin qui, convaincu, décide d'acheter le vélo et d'en déléguer la gestion à l'association Maestro dont Medhi Khouda est le président.

Il était animateur scolaire et observait le bal des voitures le matin pour déposer les enfants à l'école. Une vraie galère pour les parents et notamment les mamans solo, "J'avais une maman qui avait le grand de CM1 qui voulait aller à l'école à vélo, le petit CE1 qui n'était pas trop motivé et elle devait déposer le dernier à la maternelle. Et puis, il y a une maman qui vient d'accoucher, je lui prends l'ainé en passant. C'est fait pour ça le OuiCycle !" En effet, sur le quadricycle à assistance électrique OuiCycle, les CP, CE1 et CE2 sont assis derrière sans pédaler, les CM1 et CM2 roulent avec leurs propres vélos, encadrés par Medhi et Jonathan qui ferme la marche avec sa trottinette électrique.

Éviter les bouchons de voitures devant l'école

Arrivés à l'école Jean-Jaurès à 8h20, la sonnerie retentit, les élèves partent et Medhi envoie des SMS aux parents "pour les rassurer et que tout soit pompelup !"

Medhi Khouda attend désormais impatiemment la dernière génération de OuiCycle "avec le parebrise pour la pluie et le panneau publicitaire pour les commerçants locaux. Ça permettra à la commune de payer l'animateur qui pédale le matin. Il faut le dire aux communes qui seraient intéressées !"

France Quadricycle a créé à Asnières sur Seine ce OuiCycle mais les prochains vont être fabriqués en Occitanie près de Toulouse et Tarbes, à Lannemezan. Ils seront destinés à dix communes de la Métropole de Montpellier.