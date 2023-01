Saint-Jean-de-Luz se compose un nouveau visage, la moitié du chantier de l'îlot Foch est terminée

Le vaste chantier de l'îlot Foch à Saint-Jean-de-Luz est en cours de réalisation dans le cœur de ville et sur les quais du port. Ce mercredi 25 janvier la mairie a fait le point à mi-parcours de ce projet pharaonique lancé en mars 2021. C'est le visage même de la commune qui va changer entre la gare SNCF et la Place Louis XIV. Fin 2024 un parking souterrain, un cheminement piétons, et des bâtiment dont certains donnent sur le port auront été émergé. La construction polémique du parking souterrain débuté en avril 2022 va se terminer en décembre 2023. Débuté avec la création de la paroi moulée et de l'enveloppe étanche de l’ouvrage, le chantier s’est poursuivi avec l’excavation centrale. Le parking est maintenant creusé jusqu’au 5e et dernier niveau.

Les poutres en béton sont installées © Radio France - Paul Nicolaï

Fin de l'ensemble des travaux en 2024

Le coût global du seul parking s'élève à 17 millions d'euros. Sur cinq étages, il va pouvoir accueillir 427 voitures, mais il y aura aussi 17 places avec des prises pour des voitures électriques. Des places pour les motos et les vélos sont également prévues. L'objectif, c'est de supprimer la voiture dans le centre-ville de Saint-Jean-de-Luz. Après la réalisation du parking, place à l'aménagement piétonnier du secteur avec notamment 140 arbres. L'ensemble du site sera achevé fin 2024 pour un coût global de l'ordre de 20 millions d'euros.

Des moyens techniques importants sont installés sur le site des travaux © Radio France - Paul Nicolaï