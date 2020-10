Saint-Junien : quelques centaines de personnes manifestent pour la réouverture de la ligne Limoges-Angoulême

Des élus locaux, y compris de Charente, des syndicats, des associations et de simples usagers... Ce sont quelques centaines de personnes qui ont manifesté ce mardi soir devant la gare de Saint-Junien, en Haute-Vienne, pour demander la réouverture de la ligne ferroviaire Limoges-Angoulême, à l'arrêt depuis plus de deux ans suite à un glissement de terrain.

Les paroles ça suffit, il nous faut des actes

Lors de sa prise de parole, le maire de Saint-Junien, Pierre Allard rappelle qu'il y a déjà eu trop de réunions, que la Région est prête à soutenir la ligne financièrement sauf que l'Etat comme la SNCF font la sourde oreille. "L'Etat nous dit un coup il y en a pour 120 millions d'euros et ensuite qu'il faut faire des études qui vont durer quatre ans, ce n'est plus possible" déplore encore Pierre Allard. Et son adjointe Eliane Croci renchérit "Maintenant les paroles ça suffit il faut passer aux actes".

Une réouverture de la ligne mais aussi des horaires convenables

Pour Eliane Croci qui est aussi membre du comité régional de vigilance citoyenne "C'est une ligne qui a un capital énorme, elle nous rattache à l'océan, à Royan La Rochelle, on sait que la réouverture est possible, on a eu des exemples dans d'autres régions et on ne lâchera pas".

De nombreuses associations d'usagers étaient mobilisées pour redonner vie à la ligne Limoges Angoulème © Radio France - Françoise Ravanne

La ligne ferroviaire Limoges-Angoulême est neutralisée depuis plus de deux ans, suite à des intempéries qui avaient provoqué un glissement de terrain, pas très loin de Saillat-sur-Vienne. La liaison entre les deux villes se fait depuis par bus.

Ce mardi soir les manifestants se sont quittés devant la gare de Saint-Junien en promettant de nouvelles actions dans les prochaines semaines.