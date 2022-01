Saint-Lô Agglo : la voie verte continue désormais sur la Promenade des Ports

Une piste partagée par les piétons et les cyclistes vient d'être aménagée le long de la Vire, Promenade des ports à Saint-Lô. Elle relie le chemin de halage au cinéma. Dans son programme d'aménagements cyclables, Saint-Lô Agglo prévoit d'investir 500.000 euros par an sur six ans.