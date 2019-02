Saint-Lô Agglo : les bus changent de circuits

Saint-Lô, France

Dans l'agglomération saint-loise, les usagers des bus Tusa vont devoir prendre de nouvelles habitudes. Le réseau, qui transporte 490.000 voyageurs par an, est modifié à partir du 18 février 2019. "Les lignes seront plus directes, les horaires beaucoup plus lisibles " commente Michel Richard, vice-président de ST-Lô Agglo en charge des transports.

Nouveau délégataire, nouveaux circuits

Premier changement : le délégataire. Depuis le 1er janvier 2019, les Autocars Delcourt ont remplacé Transdev à la suite d'un appel d'offres.

Et dans le sillon de cette modification, le réseau est lui aussi revu à compter du 18 février.

Il y a toujours trois lignes mais les circuits ont été repensés. La première, la ligne A, traverse l'agglomération d'ouest en est de Villechien (Agneaux) à Colombes (Saint-Lô). La seconde, la B, va du nord au sud, de Saint-Georges-Montcocq à la maison du département. Et la ligne C dessert l'est et le sud, de la Madeleine au centre-aquatique. Dix-neuf arrêts sont supprimés et huit sont créés.

Des horaires réguliers

Fini les horaires variés. "Désormais, du lundi au vendredi, les bus passeront _toutes les 30 minutes_. Par exemple, à tel arrêt, ce sera '03 et '33 toutes les heures. Les voyageurs s'y retrouveront mieux", explique Sébastien Haine, responsable d'exploitation. Et pour la ligne A, aux heures de pointe, de 7h à 9h et de 16 à 19h, ce sera un passage toutes les 15 minutes. Quant au samedi, ce sera toutes les 30 minutes sur la ligne A, toutes les heures sur les lignes B et C.

La gare, noeud stratégique

La gare devient le point central du réseau, là où toutes les lignes de bus se croisent. Ce n'est plus la place de l'hôtel de ville de St-lô. "Tous les échanges se feront au niveau de la gare, ce sera un pôle intermodal entre le bus, le train, les vélos à louer etc. A terme, nous créerons une maison de la mobilité dans la gare ou à côté, c'est en cours de discussion. La décision sera prise cette année", poursuit Michel Richard.

Et pour les scolaires ?

Il n'y a plus qu'une ligne spécifique pour le transport scolaire, la ligne S avec un trajet le matin, le midi et le soir. Certains établissements seront desservis par les lignes A, B et C.

Des bus renouvelés, un accès au wifi

Toute la flotte de bus va être changée en début d'été. Il y aura 15 véhicules diesel et deux bus électriques. Et tous seront équipés du wifi.

Le transport à la demande étendu

Le service de transport à la demande Ocitolà, qui couvrait 11 communes, va être étendu à toute l'agglomération, soit 61 communes. Le changement devrait intervenir en septembre 2019.

Même tarif

Là, pas de changement, ni pour les tickets à l'unité (1,05€), ni pour les pass mensuels. En revanche, tous les détenteurs de la carte Cité+ doivent repasser à l'agence pour la mettre à jour. Une appli web devrait être disponible à partir d'avril.