Saint-Malo : de grandes manœuvres pour installer le nouveau pont tournant

Après six mois de travaux, le nouveau pont-tournant de Saint-Malo qui assure la liaison entre l'esplanade Saint-Vincent et l'avenue Louis-Martin devrait être posé dans les prochains jours. Une opération très technique va se dérouler toute cette semaine dans la cité corsaire. Le nouveau tablier du pont tournant, un ouvrage de 217 tonnes, va arriver ce lundi 12 avril par la mer.

Une opération dépendante de la météo

Ce tablier fait route depuis Rotterdam aux Pays-Bas, posé sur une imposante barge avec grue, tractée par un remorqueur. Son arrivée s'annonce impressionnante. Le tablier sera amarré dans le bassin Vauban pendant quelques jours car il ne devrait pas être posé avant la fin de semaine. Tout dépendra de la météo et notamment du vent.

A partir du jeudi 15 avril, le pertuis, l’écluse qui permet le passage des bateaux sera bloquée jusqu'au lundi 19 avril. La passerelle mise en place pour les piétons depuis le début des travaux sera fermée du vendredi 16 avril au dimanche 18 avril. Des barrières sont installées sur un très large périmètre. Le public est invité à ne pas se regrouper pour des raisons de sécurité, mais aussi à cause du covid. Si vous vous habitez dans le secteur, vous pourriez être dérangés par le bruit des opérations de grutage, de jour comme de nuit.

Un investissement de 7,7 millions d'euros

Le nouveau pont tournant, qui vient remplacer un pont basculant construit il y a 70 ans, devrait être opérationnel au début du mois de juin. Selon la Région Bretagne, cet investissement de 7,7 millions d'euros va permettre un passage plus sécurisé des bateaux et les pietons, cyclistes et personnes à mobilité réduire pourront bénéficier de trottoirs plus larges.