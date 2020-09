Saint-Malo : la circulation du réseau de bus urbains perturbée ce jeudi

La circulation des bus à Saint-Malo est fortement perturbée ce jeudi. Le réseau urbain est concerné et non les bus périscolaires. 65% des salariés du réseau MAT sont en grève, selon la CFDT. Ils dénoncent une dégradation des conditions de travail depuis la réorganisation des lignes début janvier. Les lignes 1, 2, 3, 4 et 6 fonctionnent donc de manière ralentie seulement de 7h à 10h puis de 15h à 19h.

Une dégradation des conditions de travail, selon la CFDT

Les salariés ont de nombreuses revendications, comme la modification des lieux de pause des conducteurs. Elles n'ont plus lieu au centre du réseau à la gare mais au terminus de la ligne. "Est-il normal que des conducteurs passent leur temps de pause dans leur voiture, sans salle de repos convenables, sans toilettes, sans point d'eau potable?", dénonce Dominique Eoche, délégué syndical CFDT au sein du réseau MAT. Selon la direction, cette mesure est liée à la crise sanitaire : les lieux de pause ont été modifiés afin de permettre à chaque conducteur de désinfecter son bus avant la relève.

Il y a surtout un ras-le-bol général qui couvait avant le confinement et qui a explosé avec la rentrée scolaire. "La majorité des salariés souhaitent retrouver le goût et la motivation de venir travailler dans des conditions respectueuses et humaines", souligne Dominique Eoche. les salariés pointent du doigt des dysfonctionnements depuis la réorganisation des lignes de bus le 6 janvier. Les réclamations des clients sont nombreuses selon la CFDT : "les hôtesses au guichet se sont insulter royalement tous les jours", affirme Annabelle Chauvin, salariée du réseau et syndiquée à la CFDT.

La direction estime, de son côté, qu'elle a été prise par le temps avec la crise sanitaire, il fallait d'abord régler les urgences. Aujourd'hui, Jérôme Lavenier, le directeur du réseau de bus, se dit prêt au dialogue social. "Depuis un an que l'on est là, on ne s'est jamais vraiment posé donc forcément des difficultés qui ont pu apparaître n'ont jamais pu être résolues et n'ont fait que s'amplifier", précise-t-il.

Moi je suis confiant dans l'avenir, on va avoir plus de temps d'échange.

Jérôme Lavenir, directeur du réseau de bus MAT

Les salariés du réseau MAT vont manifester ce jeudi à 10h sur le parvis de la gare de Saint-Malo. La CFDT met d'ores et déjà en garde la direction : si rien ne change, le syndicat appellera les salariés à poursuivre le mouvement de grève.