Saint-Malo : la région Bretagne précise son projet pour le futur terminal ferries du Naye

Si tout le monde s'accorde à dire que la gare maritime de Saint-Malo est vieillotte et que le terminal des ferries a besoin d'être modernisé, les voix sont beaucoup plus discordantes sur le projet proposé par la région Bretagne. Le collectif Sablons, regroupant des riverains, s'est même créé pour s'opposer à la construction d'une passerelle de 8 mètres de haut et 117 m de long. Ces habitants ne s'opposent pas à l'agrandissement du site pour accueillir à terme 850.000 passagers par an contre 750.000 actuellement, mais ils ne veulent pas que le projet dénature complètement la vue imprenable sur la cite Corsaire. De la digue des Bas-Sablons, ils estiment qu'on ne verra quasiment les remparts et les bâtiments de l'intra-muros.

Passerelle moins haute

Un nouveau comité de suivi s'est réuni mercredi 17 mai avec notamment des associations et le collectif Sablons. La région étale les travaux sur plusieurs années. L'opération devrait se faire en deux temps, d'abord la rénovation de la gare maritime aménagée sur 2 niveaux et dont le toit sera couvert de panneaux solaires. La fin des travaux est estimée pour 2026. Une fois la gare maritime terminée, le chantier s'attachera à la modernisation du terminal ferries (fin à l'horizon 2030) : la hauteur de la passerelle sera ramenée à 7 mètres, son vitrage sera supprimé pour donner plus de transparence à l'équipement. Durant le week-end de l'ascension, des filets avec nacelles sont installés en lieu et place de la future passerelle et à hauteur de sa toiture pour se rendre compte ce que cet équipement représentera dans le paysage.