Saint-Malo : un vaste chantier de rénovation du terminal du Naye pour améliorer l'accueil des ferries

A Saint-Malo, le terminal du Naye va subir d'importants travaux de rénovation. La Région Bretagne débloque 150 millions d'euros pour améliorer les capacités d'accueil de la gare maritime, et développer le trafic passagers et le fret dans la cité corsaire.

Le terminal du Naye à Saint-Malo a bien besoin d'être rénové. Les infrastructures qui permettent d'accueillir les ferries à destination de l'Angleterre et des îles anglo-normandes, sont vieillissantes et insuffisantes en termes de capacité. La région Bretagne, propriétaire des lieux, a décidé d'engager un vaste chantier de restructuration. 150 millions d'euros seront nécessaires pour financer le chantier qui se déroulera entre 2024 et 2026. C'est le plus gros investissement du mandat pour le Conseil régional.

Une nouvelle gare maritime, comme un petit aéroport

La nouvelle gare maritime sera entièrement rénovée. Comme dans un aéroport, elle comportera au deuxième étage un espace d'embarquement, avec vue sur l'intramuros. "Il nous faut gérer dans ce lieu des flux de passagers comme une structure aéroportuaire", souligne Stéphane Perrin, vice-président aux Finances au Conseil régional, en charge du port de Saint-Malo.

A l'extérieur du bâtiment, il y aura davantage d'espaces de contrôle, pour les compagnies maritimes, mais surtout pour les douanes. "La gare maritime de Saint-Malo est désormais une frontière", rappelle l'élu. Les accès à la gare maritime seront plus faciles, pour les piétons mais aussi pour les voitures, et ce n'est pas du luxe, le secteur est trop souvent saturé l'été en raison des embouteillages.

Le projet de la future gare maritime de Saint-Malo - photo fournie par le Conseil régional

Objectif : augmenter les capacités, sans faire la course au gigantisme

En mer, le chantier est d'envergure. Avec des travaux sur les ouvrages et dans le chenal. A la fois pour accueillir régulièrement des navires de grande capacité, mais aussi pour ne plus être aussi dépendant des marées pour faire entrer ces ferries dans le port : "L'objectif est de sécuriser les escales, et d'augmenter leur fréquence". Avec 750.000 passagers par an actuellement, les nouveaux aménagements devraient permettre d'en accueillir 100.000 de plus. "Il ne s'agit pas de faire la course au gigantisme, mais d'améliorer nos capacités d'accueil", affirme Stéphane Perrin.

La quai numéro 1 sera détruit et transformé

Pour accéder au port, les fonds sont accidentés et rocheux. Afin de permettre à des navires plus gros de faire escale, 100.000 m3 de roches et sédiments vont devoir être extraits des avant-port et du chenal. "Le choix sera fait d'une extraction mécanique, plutôt que pyrotechnique". Ces roches et sédiments seront valorisés, y compris sur le chantier lui-même.

Les deux quais seront modifiés. Le quai Numéro 1, datant de 1978, sera détruit. Et le nouveau front d'accostage - amarrage permettra d'embarquer des piétons mais aussi des véhicules via une rampe d'accès. Les escales des ferries seront moins polluantes, grâce à l'installation de l'électricité à bord des quais, les navires pourront couper les moteurs lors des escales.

Le projet sera présenté aux élus de la Région, réunis en session, ce jeudi 7 avril. Les travaux devraient débuter en 2024.