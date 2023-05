Saint-Martin-d'Uriage : un collectif réclame deux pistes cyclables le long de la combe de Gières

Ils ne sont jamais très rassurés quand ils enfourchent leur vélo avant d'aller sur la D524. Cette route, également appelée combe de Gières, est empruntée par quelques 14.000 véhicules par jour qui descendent du Grésivaudan pour aller vers Gières. Le problème, c'est qu'il n'y a qu'une piste cyclable le long de cet axe. C'est pourquoi le collectif "Uriage à vélo" a publié une pétition en avril 2023 pour demander la mise en place d'une deuxième voie pour les vélos. On compte un mort par an sur la D524.

ⓘ Publicité

Des cyclistes qui roulent la peur au ventre

L'un des membres de ce collectif , Éric Muzy, descend à vélo la combe de Gières deux à trois fois par semaine et il n'est jamais très rassuré quand il prend son vélo et quitte Saint-Martin-d'Uriage où il habite. "Quelques fois j'ai hurlé contre des automobilistes qui m'ont serré dans la descente, explique le retraité. Malheureusement, c'est assez fréquent." La règle veut qu'un conducteur laisse 1,50 mètre d'espace avec le vélo qu'il double. On en est loin, très loin même dans la réalité. "Chaque fois qu'une voiture double, on ne sait jamais si elle va nous frôler ou pas. Mais comme on descend à 40 km/h, le temps qu'elles doublent, le virage arrive, elles se rabattent rapidement et on se retrouve serré contre l'accotement."

Un scenario qui se répète parfois jusqu'au drame. À titre d'exemple, une employée du département avait été tuée sur le bord de la route en juillet 2022. L'automobiliste qui l'a percutée avait déclaré à l'époque ne pas avoir vu la trentenaire. Des scénarios qui posent problème à Nathalie, une habitante de Saint-Martin-d'Uriage qui emprunte cette route quotidiennement. "Moi j'ai choisi d'y aller quand même mais la plupart de mes voisins n'osent pas le faire et je n'aimerais pas que mes enfants le fassent aussi parce que c'est très dangereux", raconte la jeune femme.

À lire aussi Une agente du conseil départemental gravement blessée après avoir été percutée par une voiture à Gières

Deux pistes cyclables ou rien

Cette pétition veut la mise en place d'une deuxième piste cyclable le long de la D524 pour éviter d'autres morts. "Idéalement, on voudrait une piste cyclable séparée de la route mais on voit bien que techniquement, ce n'est pas réalisable sur tout le parcours puisque certaines parties sont extrêmement étroites. Mais les techniciens des collectivités ont toutes les compétences pour nous proposer les bonnes solutions", estime Éric Muzy.

Des solutions que l'on peut aussi voir dans une étude d'aménagement publiée par le département de l'Isère en juin 2021. On y voit deux pistes : la première avec deux pistes séparées de la route par une glissière de sécurité. La deuxième met une piste cyclable de chaque coté de la route, avec une bordure surélevée. Depuis ? Plus rien.

Le projet n'avance plus à cause d'une séparation : la route est chapeautée d'un côté par la métropole de Grenoble, de l'autre par le département. Forcément, le projet n'avance plus. Le collectif veut des aménagements le plus vite possible sinon ils préviennent : il y aura encore des morts le long de cette route.