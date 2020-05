Saint-Nazaire : deux mois gratuits pour les abonnés des transports en commun

En raison de la période de confinement qui a pénalisé les usagers des transports en commun, la Stran a décidé de faire un geste vis à vis de ses abonnés. Cela concerne aussi le stationnement et la location longue durée de vélos électriques. Dans la Carène (10 communes de la communauté d'agglomération), plus de 12 000 personnes sont abonnées aux transports en commun. 1650 vélos électriques sont en location longue durée . La Stran gère également 8 parkings et 177 horodateurs.

Deux mois gratuits

Tous les abonnés annuels sont dispensés du paiement des mois d'avril et mai s'ils règlent par prélèvement mensuel. Ceux qui ont payé comptant leur abonnement annuel verront leur abonnement automatiquement prolongé de deux mois.