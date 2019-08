Saint-Nazaire : fierté et émotion pour le départ du géant des mers, le MSC Grandiosa

À Saint-Nazaire, le paquebot MSC Grandiosa est parti faire ses premiers essais en mer. Ce mercredi, des centaines de personnes étaient massées sur les quais près de la forme C des Chantiers de l’Atlantique pour le voir manœuvrer dans l’Estuaire de la Loire. Un spectacle impressionnant.

Le MSC Gandiosa quitte la cale C des Chantiers de l'Atlantique.

Saint-Nazaire, France

Les curieux postés sur les quais assistent à la manœuvre de ce géant des mers dans un silence de cathédrale.

Le paquebot est majestueux, 330 mètres de long, d’une capacité de 6.000 passagers et 1.700 membres d’équipage, il témoigne du savoir-faire des Chantiers de l’Atlantique et fait la fierté de la Ville. C’est ce que tous me disent. Ils ont à bord un père, un fils, un neveu partis pour ces essais en mer qui vont durer trois jours.

Aidé par quatre remorqueurs, le MSC Grandiosa fait d’abord une marche arrière, parallèle au pont de Saint-Nazaire avant de se tourner et de pointer vers le large. À bord, 450 personnes : équipage, salariés des chantiers et personnels de certification.

Quelques coups de corne de brume et puis s’en va. Le bateau voyagera au large entre Belle Ile et l’Ile d’Yeu et rentrera à Saint-Nazaire samedi vers 17h.

Le MSC Grandiosa doit commencer à naviguer de façon régulière le 16 novembre départ de Gênes en Italie.