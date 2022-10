Saint-Nazaire : grève à la STRAN, le trafic des bus de l'agglomération "fortement perturbé"

En raison d'un préavis de grève déposé à la STRAN, le réseau de transports en communs de l'agglomération de Saint-Nazaire annonce que le trafic sera "fortement perturbé" mardi 11 octobre. Un mouvement à l'appel de la CGT et de la CFDT qui réclament de meilleures conditions de travail et des hausses de salaire. La STRAN prévient qu'elle communiquera sur le niveau de service assuré lundi, sur son site Internet et sur ses réseaux sociaux.

Une autre grève dans les transports scolaires

En parallèle, une autre grève est en cours dans les transports scolaires de l'agglomération. Un mouvement des salariés d'un sous-traitant de la STRAN, Keolis Atlantique, reconductible chaque vendredi de midi à 23h, jusqu'au 17 février.