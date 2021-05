Saint-Nazaire : la navette à vélos fait son retour pour traverser la Loire

Elle est un moyen de transport particulièrement apprécié par les cyclistes de la région. Avec le retour des beaux jours, la navette à vélos destinées à traverser la Loire à hauteur du pont de Saint-Nazaire fait son retour, annonce le conseil départemental de Loire-Atlantique ce lundi. Dans un premier temps, elle ne sera mise en place que lors des week-ends de l'Ascension, entre le 13 et le 16 mai, et de Pentecôte, entre le 22 et le 24 mai inclus. Avant que la liaison estivale, gratuite et sans réservation, ne rouvre entre le 26 juin et le 29 août.

Une capacité réduite pour des raisons sanitaires

Empruntée l'année dernière par quelque 5.000 passagers entre Saint-Nazaire et Saint-Brévin-les-Pins, la navette fluviale permettra une fois encore de faciliter le franchissement de la Loire pour tous les cyclistes empruntant "La Loire à vélo", "La Vélodyssée" et "Vélocéan". Ses cadences de traversées seront encore accentuées entre le 10 juillet et le 15 août avec deux départs par heure dans les deux sens.

Mais en raison de la crise sanitaire, le conseil départemental a du prendre des décisions. Sans surprise, le port du masque sera obligatoire à bord. En revanche, contrairement aux années passées, les passagers devront charger et décharger eux-mêmes leurs équipements et les places disponibles à bord seront moins nombreuses afin de respecter les distances sanitaires.