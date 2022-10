Saint-Nazaire : les transports en commun quasiment à l'arrêt ce jeudi

La grève dans les transports en commun s'est durcie, ce jeudi à Saint-Nazaire. La Stran a revu ses prévisions de trafic en milieu de matinée. Ce sont finalement une dizaine de lignes qui sont totalement à l'arrêt.

Les bus Hélyce et toutes les lignes urbaines à l'arrêt

La ligne Hélyce, le bus à haut niveau de service entre la gare de Saint-Nazaire, Montoir-de-Bretagne et Trignac ne circule pas. Même chose pour pour les quatre lignes urbaines, la C1 entre la gare de Saint-Nazaire et la mairie de Trignac et le T3 entre Saint-Nazaire et La Chapelle-des-Marais. La ligne S/D qui circule en soirée est elle aussi à l'arrêt. Même chose pour la navette gratuite du centre-ville et deux lignes scolaires (821 et 851).

Les lignes C2 (gare de Saint-Nazaire/Bois de Brais) et T4 (Saint-Nazaire et Donges) circulent partiellement.

Les autres lignes scolaires, la 13 (cité sanitaire-gare de La Baule) et la T5 (Saint-Nazaire-Besné) circulent normalement.