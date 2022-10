Saint-Nazaire : les transports en commun très perturbés ce mardi

La CGT et la CFDT appellent à la grève dans les transports en commun de Saint-Nazaire, ce mardi 11 octobre, pour obtenir de meilleurs salaires et de meilleurs conditions de travail . Conséquence : les trafic sera très perturbé. C'est ce qu'annonce la Stran, la société de transports de l'agglomération nazairienne.

Cinq lignes totalement à l'arrêt

Ce sont les lignes urbaines qui sont les plus touchées. Les U1 (gare SNCF-Pré Hembert), U2 (Voltaire-Landettes - Le Grand Pez) et U3 (Halles de Penhoët-Chemin de la source) ne circuleront pas du tout.

La navette gratuite du centre-ville ne circulera pas non plus.

Peu de bus rapides vers Montoir et Trignac

Pour ce qui est des bus Hélyce, les bus à haut niveau de service qui desservent Montoir-de-Bretagne et Trignac depuis la gare de Saint-Nazaire, de 5h30 à 20h15, il n'y en aura qu'un toutes les 30 minutes entre les arrêts Université et Gare et qu'un toute les heures vers Montoir et Trignac.

Pour les lignes complémentaires, la C1 entre la gare SNCF de Saint-Nazaire et la mairie de Trignac ne circulera pas du tout. Pour la C2, entre la gare et le bois de Brais, il n'y aura qu'un bus toutes les deux heures entre 6h45 et 19h30. Et aucun bus entre 11h30 et 13h45.

Pour les lignes Ty'Bus, deux sont touchées. Au niveau de la T3 entre la gare de Saint-Nazaire et La Chapelle-des-Marais, il n'y en aura qu'un toutes les heures de 5h45 à 19h45. La T4 entre Saint-Nazaire et Donges sera perturbée entre 10h15 et 13h15.

Sur les autres lignes, circulation normale. Même chose pour les lignes scolaires hormis les 821 et 851.