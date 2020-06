Saint-Nazaire : un appli pour tout savoir de la circulation sur le port

Le port de Nantes-Saint-Nazaire a lancé jeudi une application pour tout savoir des conditions de circulation sur la zone portuaire fréquentée chaque jour par 10 000 salariés. Téléchargeable gratuitement sur les systèmes IOS et Android, l'appli "A bon port" permet d'être informé en temps réel des mouvements des ponts et écluses, des travaux de voirie et de la maintenance des ouvrages portuaires.

L'utilisateur peut s'abonner à sept flux différents dont cinq concernent les ponts : pont tournant du Pertuis, pont tournant écluse Est, porte amont Joubert, pont basculant écluse Sud et pont tournant écluse Sud. Les autres canaux permettent d'avoir des informations sur la circulation et sur des événements qui peuvent perturber le trafic.