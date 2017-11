Saint-Nicolas : menace de grève sur le réseau Stan à Nancy ?

La journée phare des festivités de la Saint-Nicolas à Nancy ce samedi 2 décembre pourrait être perturbée par un mouvement de grève sur le réseau de transports en commun Stan dans le Grand Nancy. Trois syndicats menacent de faire grève pour protester contre la politique salariale de Transdev.

Les trams et bus du réseau Stan vont-ils rester au dépôt pour la deuxième année de suite le jour du grand défilé de la Saint-Nicolas à Nancy ? C'est un scénario à ne pas exclure. La CGT Transdev mais aussi Force Ouvrière et Solidaires menacent de faire grève ce samedi 2 décembre pour protester contre la politique de salaires de l'entreprise qui exploite le réseau Stan. Alors que les négociations annuelles obligatoires ont commencé, les trois organisations commencent le bras de fer.

Beaucoup d'investissement sur la Saint-Nicolas

Un rapport de force clairement favorable aux syndicats car la Métropole et la Mairie de Nancy ont misé beaucoup sur la Saint-Nicolas cette année, avec un projet d'inscription au patrimoine immatériel de l'UNESCO en 2021. Un réseau de transport à l'arrêt ferait tâche. CGT, Sud et Solidaires réclament des hausses de salaires plus conséquentes que ce que propose la direction pour l'instant.

La direction de Transdev ne veut pas communiquer pour l'instant, elle renvoie à mercredi et une nouvelle rencontre avec les syndicats pour s'exprimer. Pas de réaction non plus à l'heure qu'il est du côté de la métropole et de la ville de Nancy où forcément on surveille cette négociation avec attention.