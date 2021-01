Saint-Ouen : la ville dévoile son plan "mobilités douces" et confirme le retour du Vélib'

La mairie de Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) dévoile son plan "mobilités douces" dédié à une meilleure pratique du vélo dans la commune, notamment avec le redéploiement des Vélib', deuxième génération.

Neuf stations Vélib' installées d'ici la fin de l'été

Saint-Ouen était la dernière ville limitrophe de Paris à ne pas avoir réinstallé des stations Vélib' depuis le changement d'opérateur, en janvier 2018. La nouvelle municipalité, dirigée par le socialiste Karim Bouamrane, a voté en septembre dernier, la réadhésion au syndicat Vélib'Métropole.

Neuf stations de Vélib'2 seront installées à travers la ville, d'ici la fin de l'été 2021. Chacune comprendra de 25 à 40 vélos, électriques et mécaniques. Pour favoriser la pratique du vélo, la mairie annonce également que toutes les voies départementales seront aménagées avec une piste cyclable dédiée, "en concertation avec le Département et Plaine Commune".

Pistes cyclables, arceaux, garage à vélos

Par exemple, les avenues Michelet et Gabriel-Péri, les boulevards Victor-Hugo et Jean-Jaurès, les quais de Seine, les rues Dhelenne, du Landy et du Docteur Bauer, seront composés d'ici 2024, d'une voie dédiée aux voitures, d'une autre pour les bus et d'une autre, délimitée par un séparateur, pour les vélos. Lorsque la voie sera trop étroite, les cyclistes pourront emprunter les voies de bus, précise la mairie.

Des arceaux seront également installés et un garage à vélos partagé sera mis à disposition des associations cette année pour leur permettre de stocker et réparer les vélos cargos et remorques. Ce projet avait été retenu dans le budget participatif du conseil régional d’Île-de-France. La ville annonce aussi son soutien au projet "vélo école" de l'Atelier solidaire pour apprendre aux jeunes Audoniens à rouler en ville et en sécurité.