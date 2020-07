Saint-Ouen : trois mois de retard pour le prolongement du métro ligne 14

La crise sanitaire a repoussé de nombreux chantiers. C'est le cas du prolongement de la ligne de métro 14 à Saint-Ouen qui ne devrait être opérationnel qu'à la fin de l'année, accusant ainsi un nouveau retard de trois mois, annonce la RATP.

"La RATP prévoit la mise en service du prolongement Nord [de la] #ligne14 pour mi-décembre 2020 avec l’ouverture de 3 stations (Pont Cardinet, St-Ouen, Mairie de St-Ouen) et l'ouverture de Porte de Clichy en janvier 2021", précise la RATP sur son compte Twitter ce jeudi 16 juillet.

Avant la crise sanitaire du Coronavirus, l'ouverture des nouvelles stations étaient prévues pour la rentrée, en septembre 2020. Ce nouveau retard mécontente les associations d'usagers des transports comme Plus de Trains, agacée par ces retards à répétition : "En 2011, on nous annonçait une ouverture en 2017, 3 mois de plus...", commente l’association sur son compte Twitter.

Il est vrai que le prolongement de la ligne automatique devait être opérationnel en 2017, puis il a été repoussé une première fois en 2019, puis une seconde fois en 2020 à cause d'un incident sur un chantier de la station Porte-de-Clichy. Ce troisième report d'échéances est difficile à accepter, même si l’association tempère, compréhensive : "Merci à toutes les équipes mobilisées sur ce chantier essentiel. Les 3-4 mois de retard sont justifiés par la crise Covid : confinement et normes sanitaires compliquant les travaux. Ce sont les trois ans de retard avant qui font râler. Mais bon, dans 150 jours ça ouvre".

Ce prolongement est très attendu car il devrait permettre de désengorger la ligne 13, très saturée. La ligne 14 devrait la soulager de 25% de ses voyageurs, selon les prévisions.