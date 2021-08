Saint-Paul-lès-Dax : des passage piétons lumineux pour plus de sécurité

Si vous voyez de la lumière bleue à Saint-Paul-lès-Dax, levez le pied ! La ville a récemment installé un éclairage sur trois passages piétons. Les passages piétons lumineux permettent aux automobilistes de mieux les repérer et aux piétons d'être mieux vus. Les trois passages piétons lumineux sont en service depuis une quinzaine de jours. "On les voit bien, on les voit de loin ! Et puis c'est efficace", se félicite Julien Bazus, le maire de Saint-Paul-lès-Dax. "Je me suis posé un soir en bordure de ce passage piéton et on voit que les gens ralentissent".

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La ville de Saint-Paul-lès-Dax fait "un test" avec ces trois passages piétons lumineux. Si les automobilistes ralentissent, la ville ne s'interdit pas d'équiper d'autres passages piétons à risque. Les trois premiers sont installés devant la mairie, "puisque c'est un passage piéton qui est très emprunté par les collégiens tous les jours", rappelle le maire. Le deuxième est situé avenue de la Liberté, en amont de la gare de Dax, où "il y a déjà eu des accidents". Et puis, au niveau de l'avenue Pierre-Benoît, au niveau de la nouvelle médiathèque, "puisque c'est un axe très passant où, parfois, cela roule très vite", conclu Julien Bazus.

Coût de l'équipement de ces trois passages piétons lumineux : 30 000 euros, dont un peu moins des deux tiers sont à la charge de la commune. Ce n'est pas tant l'équipement qui explique ce montant, mais le câblage électrique qui a du être réalisé précise la mairie de Saint-Paul-lès-Dax.