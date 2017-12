Saint-Pierre-des-Corps : c'est parti pour les TGV low-cost Ouigo

A partir de ce dimanche 10 décembre, des TGV low-cost Ouigo vont circuler entre Paris et Bordeaux via Saint-Pierre des Corps. On peut parler de petite révolution car le tarif est très attractif.

Depuis ce dimanche, des TGV low-cost circulent entre Paris et Bordeaux via Saint-Pierre-des-Corps. La marque de ces TGV : OuiGo. On peut parler de petite révolution car le tarif est très attractif : entre 10 et 20€. Pour l'instant, cela quelques liaisons quotidiennes.

Deux trains à destination de Bordeaux. Un train à destination de Paris.

Deux trains à grande vitesse entre Saint-Pierre-des-Corps jusqu'à Bordeaux, et 4 trains depuis Saint-Pierre jusqu'à l'Ile-de-France. L'Ile de France car pour l'instant, un seul de ces trains va à Paris-Montparnasse. Les 3 autres vont à Massy, Disneyland et l'aéroport de Roissy. Et les prix sont très avantageux, 3 à 4 fois moins cher qu'un billet dans un TGV classique.

Pas de bar, pas de gros bagages

Le principe est simple : rouler à 300km/h, mais sans les services du TGV. Il n'y a pas de bar, pas de gros bagages sous peine de suppléments, et obligation d'arriver 30 minutes avant le départ du train. Le système a déjà fait ses preuve. Lancé en 2013, il ne cesse de convaincre. Près de 8 millions de voyageurs l'auront pris cette année. Avec ces nouvelles liaisons, la SNCF espère concurrencer les Car Macron et le covoiturage. La SNCF compte aussi faire revenir des clients qui se sont détournés du TGV en raison du prix. Les responsables de Ouigo expliquent vouloir augmenter le nombre de TGV low-cost dans les années à venir, pour atteindre les 26 millions de voyageurs sur une année.