Tours, France

Un chantier s'ouvre ce dimanche soir à la gare de Saint-Pierre-des-Corps. Un chantier qui va presque passer inaperçu car la plupart du chantier va se dérouler la nuit. Les travaux doivent durer jusqu'au 19 octobre, pour améliorer le quai qui dessert les voies Z et 1, soit 6 semaines de travaux.

La gare de Saint-Pierre-des-Corps enregistre 12.000 voyageurs par jour

Il faut dire que c'est un quai très emprunté. La plupart des TGV qui viennent de Paris s'arrête sur la voie 1. La voie Z est, elle, empruntée par les TER qui viennent de l'est. Ce quai fait 480 m de long. Il va être refait à neuf, avec un nouvel enrobé. Les 11 luminaires vont être changés. Les sièges vont être changés, mais l'abri va rester. Ce chantier va coûter 1 million d'euros. La SNCF dit vouloir améliorer le confort des voyageurs. Ils sont entre 10.000 et 12.000 à passer dans la gare de Saint-Pierre-des-Corps chaque jour. Autant dire qu'il n'était pas envisageable de fermer les quai et les deux voies le temps des travaux. Ils auront donc lieu la nuit, entre 22h et 6h du lundi au vendredi.

Un changement de nom pour la gare de Saint-Pierre-des-Corps ?

Par ailleurs, une réflexion est en cours pour changer le nom de la gare de Saint-Pierre-des-Corps pour les touristes, notamment étrangers, ou les gens de passage. L'objectif est de gagner en lisibilité, car Saint-Pierre-des-Corps n'est pas associée à Tours. La gare de Saint-Pierre pourrait donc être rebaptisée "Tours-Saint-Pierre-des-Corps" et la gare de Tours, "Tours-Ville".