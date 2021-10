Saint-Pierre-des-Corps : inauguration du technicentre de la SNCF

Le technicentre de Saint-Pierre-des-Corps a été officiellement inauguré, vendredi 8 octobre. Dans ce grand bâtiment de la SNCF, les trains sont rénovés, réparés, relookés... Déjà fonctionnel depuis un an, l'inauguration avait été repoussée à cause de la pandémie, mais cela ne l'a pas empêché de tourner ! Car la demande est bien là : le technicentre ne désemplit pas. Et ce nouveau bâtiment a justement été pensé pour ces fortes demandes.

L'inauguration officielle du nouveau bâtiment du technicentre de Saint-Pierre-des-Corps s'est déroulée le 8 octobre 2021. © Radio France - Solène Gardré

Depuis un an, Simon Leroy travaille dans cet immense hangar de 150 mètres de long... Il est chef d'atelier et pour lui, c'était très important de faire connaitre ce nouveau bâtiment : "Beaucoup de gens passent devant le bâtiment, on est juste à côté de l'autoroute. Mais beaucoup ne savent pas ce qu'on fait ici, qu'on donne une seconde vie aux trains."

Deux rames d'un RER francilien, avant et après leur rénovation par le technicentre. © Radio France - Solène Gardré

"Aujourd'hui, le client veut tout, tout de suite"

Les trains arrivent au technicentre au bout de vingt ans de vie, et repartent pour une vingtaine d'années en plus. Et dans ce nouveau hangar, ils peuvent rentrer en entier. "Du coup, on arrive à traiter les trains beaucoup plus rapidement", explique Benoit Boulay, en charge de la maintenance. "Grâce à ça on est plus réactif, car aujourd'hui le client veut tout, tout de suite."

L'intérieur d'une rame, avant rénovation... © Radio France - Solène Gardré

...et après rénovation. © Radio France - Solène Gardré

Un train prend normalement 4 semaines à 4 mois de travail. Mais le nouvel hangar permet d'économiser dix jours de réparations. "C'est aussi parce qu'on peut simultanément intervenir dessus, dessous et dans le train", explique Nicolas Mortier, le directeur du technicentre. "L'intérêt, c'est de réduire les délais et les coûts."