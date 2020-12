Saint-Quentin-en-Yvelines : demander l'arrêt du bus avec un hologramme comme bouton

Demander l'arrêt d'un bus en touchant du vide ? L'idée paraît saugrenue, mais dans cinq bus de Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est désormais possible. L'expérimentation de cet hologramme, baptisé holostop, a débuté lundi, grâce à un partenariat entre MZ Technologie et le groupe RATP.

Les passagers des bus des lignes 401 et 415 qui traversent la communauté d'agglomération Saint-Quentin-en-Yvelines peuvent se targuer de commander un bouton en ne touchant rien d'autre que de l'air. Depuis lundi, le groupe RATP teste dans cinq bus des deux lignes une innovation : un nouveau bouton holographique pour demander l'arrêt d'un bus. Il se nomme "holostop", créé par l'entreprise MZ Technologie.

Le vide devient tactile

Sur les barres du bus, un petit boîtier gris remplace le bouton d'arrêt classique. A l'intérieur du socle, il n'y a rien ou du moins quand on se place en face on aperçoit l'image d'un rond rouge avec écrit dessus "stop". Ce bouton n'est pas tactile, il n'est pas physique, c'est un hologramme ! Le principe est "très intuitif", selon Jonathan Zerad, cofondateur de MZ Technologie : c'est comme appuyer sur de l'air. "Lorsqu'on vient traverser l'hologramme, le bouton change de couleur, passe au vert, pour signaler la prise d'arrêt et un bip sonore", explique Jonathan Zerad, en charge de l'innovation. Mise à part le fait qu'on ne puisse pas le toucher à proprement parler, il fonctionne exactement comme l'ancien bouton physique. On peut passer avec son sac, ou sa doudoune, le boîtier ne détecte rien du tout, pas d'appel intempestif. Ce qui enclenche le système, c'est bien le fait de passer par l'hologramme.

Lorsque l'on rentre son doigt dans la surface de l'hologramme, le système détecte l'action et transmet la demande d'arrêt au conducteur © Radio France - Laurine Benjebria

Quatre semaines de travail intensif

Avant de se lancer dans ce partenariat avec le groupe RATP, Jonathan Zerad et son frère Marc Zerad utilisaient cette technologie holographique pour les boutons d'ascenseur. Mais là en seulement quatre semaines, et à l'aide d'une cinquantaine de personnels, il a fallu l'adapter aux bus. "Typiquement dans l'automobile, on a des contraintes vibratoires, un bus vibre beaucoup plus qu'un ascenseur", indique Jonathan Zerad. Il a fallu "respecter des normes" et effectuer "un gros travail de miniaturisation pour arriver, depuis nos écrans de 7 pouces sur les ascenseurs, à un petit bouton avec un écran qui fait 1,2 pouce".

Pour arriver au résultat final et anticiper les usages des passagers, MZ Technologie a également fait appel à des psychologues et comportementalistes. Ils ont ainsi observé que "le bip nous donne un réflexe naturel, on a tendance à retirer le doigt, à arrêter de le rentrer dans l'appareil, ce qui permet d'éviter que les gens aillent jusqu'au bout et touchent le mécanisme".

Jonathan et Marc Zerad, fondateurs de MZ Technologie, à l'origine de l'holostop © Radio France - Laurine Benjebria

L'objectif est de supprimer des surfaces de contact en cette période pandémique

Ce dispositif nous permet ainsi d'éviter de tous poser nos doigts sur le même bouton et donc diminue les risques de transmission des bactéries et du virus. L'holostop vient donc en complément du protocole sanitaire déjà appliqué par les équipes du groupe RATP. "C'est la seule partie visible pour les voyageurs", note Olivier Ponchel. Ce responsable technique de la filiale RATP Dev en Ile-de-France rappelle que "les bus sont nettoyés deux fois par jour et nous avons une fois par semaine une nébulisation avec un produit spécifique qui a une rémanence de trente jours".

L'objectif avec cet holostop est donc de rassurer les usagers qui ont délaissé les transports en commun en raison des confinements. Rien que lors du premier confinement, au printemps, la fréquentation des transports en commun franciliens a diminué de 40%. Le télétravail a également son rôle à jouer, surtout au niveau de Saint-Quentin-en-Yvelines. "On a énormément d'entreprises comme Thalès, le Technicentre, et Airbus, il y a beaucoup d'ingénieurs qui sont en télétravail et plus on les reverra tôt, mieux ce sera pour nous", espère Olivier Ponchel.

"Le transport public a aussi le droit à un haut niveau de technologie", Christophe Vacheron

C'est aussi, selon Christophe Vacheron, directeur adjoint de RATP Dev en France et en Suisse, de moderniser le transport public. "Notre objectif est de faire perdurer dans le temps" cette technologie, au-delà de l'épidémie de coronavirus, "l'image que l'on projette, qui est assez petite aujourd'hui on pourra le compléter d'informations, donc ça ouvre de nouveaux champs", ajoute-t-il.

L'expérimentation à Saint-Quentin-en-Yvelines doit durer deux mois, si les résultats sont concluants, le dispositif sera ensuite déployé sur une plus grande échelle, notamment en Ile-de-France, et pourquoi pas sur d'autres systèmes. MZ Technologie va bientôt utiliser l'hologramme pour les bornes billettiques ferroviaires. Le projet de ces billetteries qui fonctionnent avec hologramme, est en cours de conception avec un fournisseur de la RATP, Concluent Transport, leader sur le marché mondial.