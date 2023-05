Saint-Rambert d'Albon : un camion en feu sur l'A7, l'autoroute coupée pendant deux heures

A partir de 10 heures 15 ce jeudi matin, la circulation sur l'autoroute A7 en direction de Lyon a été fortement perturbée à hauteur de Saint-Rambert d'Albon à cause d'un camion en feu. Il s'agit d'un poids-lourd frigorifique transportant des tomates. L'A7 est restée totalement coupée direction le nord de 10h30 à 12h50. La voie de gauche a pu être dégagée peu avant 13h, permettant l'évacuation progressive des voitures coincées dans la nasse entre deux sorties. Et vers 13h50, l'entrée numéro 13 Tain-l'Hermitage a pu rouvrir, mais elle reste déconseillée parce qu'il y a 8 kilomètres de bouchons, et un temps de traversée estimé à 1 heure.

Direction le Sud, dans l'autre sens, l'autoroute a été partiellement coupée aussi de manière temporaire, et la circulation perturbée dès le début de l'accident notamment à cause du dégagement de fumée.

Vinci Autoroute prévoit une longue intervention avant un retour à la normal total, l'incendie ayant dégradé le bitume. 25 pompiers ont été mobilisés sur l'incendie.