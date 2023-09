Un camion en feu sur l'A11, l'autoroute est fermée

Le chauffeur est sain et sauf heureusement, mais l'incendie de son poids-lourd sur l'autoroute A11, à Saint-Saturnin, près dans le sens Paris-Le Mans ce mardi est impressionnant. Il y a énormément de fumée. "Le camion transportait des pneus de poids-lourds" précisent les pompiers et les gendarmes sarthois. A 6h30, le véhicule brûlait toujours et l'intervention des soldats du feu va durer puisqu'il faudra ensuite évacuer les débris. C'est pour quoi le péage d'Auvours, à Champagné, qui mène à l'A28 est fermé. "On veut empêcher les véhicules qui arrivent de ce péage d'accéder à l'A11 et les automobilistes qui arrivent de Paris ne pourront accéder qu'à l'A28 Sud et ne pourront pas rejoindre l'axe touché par le sinistre" précisent les forces de l'ordre.

L'accès à l'A11 est désormais coupée entre Yvré-l'Evêque et Saint-Saturnin.