Saint-Sébastien-sur-Loire : un jeune homme meurt, heurté par un train de marchandises

Un choc entre une personne et un train de marchandises s'est produit vers 15h30, ce vendredi, à Saint-Sébastien-sur-Loire (Loire-Atlantique). Un jeune homme d'une vingtaine d'années est mort. Le trafic entre Nantes et Clisson, les trains du Hellfest, a été interrompu pendant plus de deux heures.

Conséquence de cet accident, le trafic TER est perturbé. Certains trajets sont même supprimés. Selon les pompiers, peu avant 15h30, ce vendredi 16 juin, en gare du Frêne-Rond, commune de Saint-Sébastien-sur-Loire, un homme d'une vingtaine d'années a chuté sur les voies au passage d'un train de marchandises. Le jeune homme est mort. Les pompiers ont également pris en charge le conducteur du train et deux témoins de la scène, choqués. Conséquence, le trafic entre Nantes et Clisson, la ligne du festival Hellfest, a interrompu pendant plus de deux heures. La SNCF annonce une reprise progressive aux alentours de 18h. Des retards sont possibles encore dans la soirée et il devrait y avoir une forte affluence dans certains trains.