Saint-Sylvestre à Bordeaux : des tirs de pétards et mortiers perturbent les lignes de tram A et C

Le réseau des transports en commun de Bordeaux-Métropole (TBM) annonce la suspension de la circulation des tramways A et C entre certains arrêts à la suite de débordements, de tirs de pétards et de mortiers. Plusieurs lignes de bus sont également déviées.

Alors que la soirée du réveillon du Nouvel an n'a pas encore commencé, le réseau de transports en commun de Bordeaux-Métropole annonce ce vendredi après-midi la suspension du trafic des trams A et C entre plusieurs arrêts à la suite de tirs de pétards et de mortiers. La circulation ne reprendra qu'à partir du samedi 1er janvier au matin.

Trois arrêts ne sont plus desservis sur la ligne de tram A

Depuis 16h30, la circulation sur la ligne de tram A s'arrête désormais à la station La Morlette en raison d'actes de vandalisme le long des voies ferrées. Les arrêts Jean Zay, La Marègue et Floirac Dravemont ne sont plus desservis.

La ligne de tram C stoppée entre Cracovie et Parc des Expos "pour éviter tout débordement"

TBM indique également avoir déclenché son plan de sûreté pour la ligne de tram C avec une interruption de trafic entre Cracovie et Parc des Expos. Décision prise à la suite de caillassages survenus ces dernières semaines et afin d'éviter tout débordement durant la nuit de la Saint-Sylvestre.

Huit lignes de bus déviées dont la 7 aux Aubiers

Outre les tram A et C, plusieurs lignes de bus sont également perturbées en cette fin de journée du 31 décembre 2021. Les lignes 7, 16, 28, 31, 32, 52 et 80 sont déviées. Les itinéraires de substitution sont détaillés sur le site de TBM.