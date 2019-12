Saint-Sylvestre : Les gendarmes de la Vienne font de la prévention au bord des routes

Fontaine-le-Comte, France

Chaque année en France entre 15 et 20 personnes meurent sur la route lors du réveillon du nouvel an. Pour s'assurer de la sécurité des Poitevins, les gendarmes de l'escadron départemental de sécurité routière (EDSR) de la Vienne ont ce lundi après-midi mené une opération de sensibilisation à Fontaine-le-Compte.

Postés au bord de la départementale 611, les gendarmes arrêtent les véhicules pour un contrôle de routine, avant de donner quelques conseils aux conducteurs, si ces derniers comptent reprendre le volant lors du réveillon. "On est là avant tout pour sensibiliser, affirme le capitaine Dame, commandant de l'EDSR, pour que les gens comprennent qu'il ne faut pas reprendre le volant si on a bu, ou si on est fatigué. La solution, c'est de rester sur place."

Les forces de l'ordre du Poitou seront de nouveau mobilisées en nombre ce réveillon pour effectuer des contrôles routiers. © Radio France - Théophile Vareille

Charline, contrôlée au volant de sa citadine grise, fait partie des bon élèves : "On fête le réveillon en famille chez des amis et on dort sur place, comme ça on peut coucher les enfants et on n'aura pas à reprendre le volant au petit matin."

Mais la sensibilisation ne marche pas à tous les coups, comme en témoigne Pascal, gendarme : "Il y a quelques années on distribuait des prospectus le matin du 31 décembre pour sensibiliser sur les dangers de l'alcool au volant, j'ai donné un prospectus à un jeune homme que j'ai contrôlé par hasard douze heures plus tard, il revenait de soirée, ivre au volant. On lui a retiré son permis sur place !"

En plus de ces contrôles routiers, la préfecture de la Vienne a ce lundi organisé la distribution de 1 000 ethylotests aux passants du centre commercial de Poitiers-Sud.