Saint-Vaury : l'étape creusoise a repris du service

Frédéric arrive de Bressuire, dans les Deux-Sèvres. Cyril lui, circule entre la Bretagne et Montbéliard. Pour les 2 routiers, une étape comme celle de Saint-Vaury est toujours la bienvenue. « Quand on passe 12 heures dans une cabine, on aime bien descendre, prendre une douche, manger un bon plat chaud et discuter! »

Les quelques jours de fermeture administrative des restaurants routiers ont été compliqués pour eux. Mais depuis quelques jours l'Etape Creusoise est à nouveau autorisée à servir des repas en salle. Avec le protocole de distanciation sociale, l'établissement peut servir 30 couverts en même temps.

Saint-Vaury : les routiers de retour à l'Etape Creusoise

L'étape creusoise est ouverte du matin au soir toute la semaine. Pour les repas à emporter du week-end, le menu est mis en ligne chaque vendredi sur la page Facebook du restaurant.